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Aktüel

Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır essizlik hakim.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:27:53 -
Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır essizlik hakim.


Bodrum’dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı. Türk sahil güvenlik ekibi ve Türk savaş gemisi bölgede 24 saat nöbet tutarken, Yunan sahil güvenlik ekipleri ise aylardır Kardak kayalıklarına uğramadığı öğrenildi.


Yunan askeri tacizi bıraktı


26 yıldır Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği bu yıl Kardak kayalılarını geçerek çok az sınır ihlalinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri aylardır bölgeye gelmedi.


Türkiye tedbiri elden bırakmıyor


Yunan sahil güvenliği Kardak kayalıklarına uğramasa da Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor. Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat ada izlenirken denizden ise sahil güvenlik ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.

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