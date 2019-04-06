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Yunanistan İzmir Başkonsolosu, Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, beraberinde eşi Nikos Stefanou ve VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 07:07
Yunanistan İzmir Başkonsolosu, Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, beraberinde eşi Nikos Stefanou ve VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti.


Oda binasında, 01 Nisan tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan VFS Global vize ofisinin açılışı kapsamında, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Kuşadası’nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Yıkılmaz, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın, Kuşadası Ticaret Odası Meclis üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları üyeleri de hazır bulundu.



Sezonun başlamasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan VFS Global vize ofisinin açılışı dolayısıyla, ziyaretin ardından basın mensupları ile bir araya gelen Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia; Kuşadası’nda olmaktan çok mutluyum, yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde vize ofisimiz bu yıl yine hizmet verecek. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel’e teşekkür ediyorum. Yeni Belediye Başkanı Ömer Günel’i de aramızda görmek beni mutlu etti” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü: ”Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme bizim için önemli bölgeler. Çünkü Yunan adalarıyla önemli bağlantıları var. Kuşadası’ndan Samos’a yaz aylarında çok yoğun geçiş oluyor. Bizim de bu bölgeye vize ofisi açma sebebimiz Kuşadası halkına, yazlıkçılara ve tüm bölgeye yardımcı olmak. İki ülke halkları arasında ticaret ve turizm açısından yoğun bir birliktelik var. Geçtiğimiz yıl Kuşadası’nda, Ticaret Odası binasında hizmet vermeye başlayan vize ofisimiz, bu yıl da 01 Nisan-30 Eylül 2019 tarihleri arasında hizmet verecek” dedi. Başkonsolos Argyro Papoulia, vize ofisinin 12 ay açık kalması ile ilgili gelen bir soru üzerine de, bu konuyu Atina ile görüştüklerini ve haber beklediklerini söyledi.


Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’da; geçtiğimiz yıl Oda binasında hizmet veren vize ofisi bu yıl tekrar açıldı. Yunanistan Schengen vizesi ile ilgili tüm işlemler burada yapılabiliyor. Bölgenin hizmetinde olan vize ofisi zamandan ve maddi olarak tasarruf sağlıyor” Dedi ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’ya teşekkür etti.


Ziyarette, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından Başkonsolos Argyro Papoulia’ya Kuşadası İllüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi ve harita hakkında bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 07:07
  1. doğa

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