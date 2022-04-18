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Gündem Yunanistan itti, Türkiye kurtardı!
Gündem

Yunanistan itti, Türkiye kurtardı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 18:58:00 -
Yunanistan itti, Türkiye kurtardı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Edinilem bilgiye göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, TCSG-28 ve KB-4305 botlarıyla Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyrukluların, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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