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Dünya Yunanistan ikinci tura gidiyor… Miçotakis Erdoğan’a özendi! Bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var
Dünya

Yunanistan ikinci tura gidiyor… Miçotakis Erdoğan’a özendi! Bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var

Yeniakit Publisher
2023-06-07 12:26:00 -
Yunanistan ikinci tura gidiyor… Miçotakis Erdoğan’a özendi! Bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var

Yunanistan'ın eski Başbakanı Miçotakis, jeopolitik zorlukların varlığından bahsederek istikrarlı hükümet vurgusu yaptı. Miçotakis, bu konuda Türkiye'yi örnek olarak gösterdi.

Yunanistan'da siyasi partiler, 25 Haziran'da düzenlenecek genel seçimlerin ikinci turu için seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.

Eski Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Nea İyonya şehrinde destekçileriyle bir araya gelerek, onlardan sandığa gitmelerini istedi.

 

Seçim çağrısı yaptı

"Başbakan'sın ve Başbakan olacaksın" sloganlarına karşılık veren Miçotakis, "Şu an Başbakan değilim. Ama eğer tekrar öyle olmamı istiyorsanız, hepinizin sandığa gidip oy kullanması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'ye işaret etti: Güçlü ve istikrarlı hükümet şart

Ülkesinin güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu anlatan Miçotakis, Türkiye'yi örnek gösterdiği konuşmasında şunları söyledi:
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Ülkemizi güvenle geleceğe taşıyabilecek ve bölgenin büyük jeopolitik zorluklarıyla yüzleşebilecek istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var. Görüyorsunuz, bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var.

Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı savunmaya devam edebilmemiz için ülkemizde istikrarlı bir hükümete de ihtiyacımız var.

"Sınırlarımızı korumaya devam edelim"

Yunan siyasetçi, "Hem karada hem de denizde sınırlarımızı korumaya verimlilik ve adaletle devam edelim." ifadesini kullandı.

Kiryakos Miçotakis ayrıca önlerindeki seçimlerin sorusunun ülkenin bu toparlanma ve modernleşme sürecini sürdürüp sürdüremeyeceği ile ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

Miçotakis'ten Erdoğan'a tebrik telefonu

Yunanistan'ın eski Başbakanı, 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını dilemişti.

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