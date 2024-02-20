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Dünya Yunanistan için endişeliyiz! Komşuda çiftçi krizi büyüyor
Dünya

Yunanistan için endişeliyiz! Komşuda çiftçi krizi büyüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-20 23:58:00 -
Yunanistan için endişeliyiz! Komşuda çiftçi krizi büyüyor

Yunanistan'da bir süredir devam eden çiftçilerin eyleminde yeni adres Atina oldu.

Yunanistan’da çiftçilerin protestoları endişelendiren boyuta ulaştı.

Yunan çiftçilerin yeni adresi başkent Atina oldu. Başkentteki Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne park etti.

Çiftçiler, yüksek enerji ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi ve doğal afetlerden gördükleri zararın karşılanması gibi taleplerde bulundu. Bazı çiftçiler traktörlerinin önüne “tabut” yerleştirirken, bazıları da "Çiftçi yoksa gıda da yok, gelecek de yok" ve "Hayvancılık bugün öldü" ifadeleri yazan pankartlar astı.

Sendikaların haftalardır hükümet ile müzakereleri devam ederken, bugüne kadar kayda değer bir ilerleme kaydedilemedi. Çiftçiler, elektrik faturalarında indirim ve tarımsal mazot için vergi iadesinin bir yıl uzatılmasını teklif eden hükümete baskı yapmak için Atina’da olduklarını ifade etti.
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Polis, protestoya 130 traktörle en az 8 bin çiftçinin katıldığının tahmin edildiğini açıkladı.

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