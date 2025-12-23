  • İSTANBUL
Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları
Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail "Ortak Eylem Planı", İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzaladığı belirtildi. Şer ittifakı bu kez de Akdeniz'de bir hamleye hazırlanıyor.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, GKRY ve İsrail ile "Ortak Eylem Planı"na imza atan Yunanistan'ın, İsrail ile 2026 için "Savunma İşbirliği Programı" imzaladığı aktarıldı.

Bu anlaşmalar kapsamında farklı birimler arasında tatbikat, özel harekat gücü için ortak eğitim, üst düzey görüşmeler ve karşılıklı fayda ilişkisi bulunan konularda taraflar arasında istişarenin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, anlaşmanın üç taraf arasında askeri işbirliğini güçlendirdiği ileri sürüldü.

ANKARA KARŞITI ŞER İTTİFAKI!

İsrail-Yunanistan ilişkilerinin seyri, iki ülkenin Ankara ile ilişkisiyle negatif korelasyon içerisinde olmasından dolayı "Türkiye karşıtlığına dayalı pragmatik ortaklık" olarak yorumlanıyor.

Leyl....

Esas $er NATO olup. Türkiye Nato'nun emireri olmadan kurtulmak zorundadir.. Beyler ülkemiz parcalanmak isteniyor , siz farkunda misiniz? Dibimizde Suriye Halkinin durumunu gördünüz..
