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Gündem Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar
Gündem

Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar

Yeniakit Publisher
2024-08-14 23:39:00 -
Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancıları Yarışması'nın sonuçlarını paylaştığı videoda, Türk askerlerinin başarısını sansürledi. İlk 2 sırada Türkiye'nin yer almasını görmezden gelen Yunan makamlar, 5'inci bitirdikleri yarışmada kendilerini 4'üncü ilan etti. Bununla da yetinmeyip, yarışmayı kendilerinden üstte bitiren ülkelerin bayraklarını kırptı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

Yunanistan Genelkurmayı Türk askerinin başarısını sansürledi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancıları Yarışması'nın sonuçlarını paylaştığı videoda, Türk askerlerinin başarısını sansürledi.

Sırada da hile yaptılar: 5'inci oldukları yarışmayı 'galip' gibi duyurdular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk 2 sırada Türkiye'nin yer almasını görmezden gelen Yunan makamlar, 5'inci bitirdikleri yarışmada kendilerini 4'üncü ilan etti.

 

Yarışmayı kendilerinden üstte bitiren ülkelerin bayraklarını kırpan Yunanlar, listeyi kendi bayrağının yer aldığı sıradan başlatarak algıya girişti.

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