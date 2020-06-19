Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye yeni tehdit! Yine gaza geldi

Geçtiğimiz ay Türkiye'nin son faaliyetlerinin bölgede bir kazaya sebebiyet vereceğini duyurarak üstü kapalı tehditte bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan yeni bir çıkış geldi.

Konstantinos Floros, Yunanistan'a yönelik olası bir saldırıda harekete geçeceklerini söyledi.

Floros, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarda bulunarak, "Kim Yunan topraklarına saldırırsa, önce yakacağız, sonra gidip kim olduğunu göreceğiz. Yunan Silahlı Kuvvetleri ile çatışan herkes, ağır bir bedelle ayrılacağını bilmelidir. Diyalog istiyoruz ama eşit şartlarda. Ancak Türkiye bunu istemiyor" dedi.

Bakan Akar tehdidi dikkate dahi almamıştı

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "Gerekirse Türkiye'yle savaşmaya hazırız" açıklamasının bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, "Yunanların Türkiye'yle savaşmayı isteyeceğinin ben matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.