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Dünya Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için anlaşmaya vardı
Dünya

Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için anlaşmaya vardı

Yunanistan, Belharra tipi firkateyn ve Rafale tipi savaş uçağı alımı için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 08:13:00 - 2022-03-25 08:32:50
Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve savaş uçağı alımı için anlaşmaya vardı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında Atina'da imzalanan anlaşma ile Yunanistan, Fransa'dan firkateyn ve 6 Rafale alımını resmiyete döktü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Eylül 2021'deki Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı konuşmada Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2021'de Yunanistan ile imzaladıkları 5 milyar euro değerinde yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan'ın Fransa'dan üç yeni fırkateyn alacağını duyurmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bizi yıllarca bağlayacak" demişti.

Fransa ile Yunanistan'ın savunma anlaşması imzalamasının ardından Yunanistan'ın Fransa'da sipariş ettiği savaş uçaklarının ilk teslimatı da Ocak 2022'de yapılmıştı.

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