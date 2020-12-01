  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan Finlandiya'nın "Türkiye" tavrını hazmedemedi
Gündem

Yunanistan Finlandiya'nın "Türkiye" tavrını hazmedemedi

Birleşmiş Milletler'de Finlandiya-Türkiye iş birliği Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı fena halde rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:02:00 -
Yunanistan Finlandiya'nın "Türkiye" tavrını hazmedemedi

Yunanistan'ın Finlandiya'daki Büyükelçisi Georgios Ayfantis, Finlandiya'nın Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında Türkiye ile yaptığı iş birliğinin devam etmesinin Yunanistan'ı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye ve Finlandiya, dünya sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 11 yıl önce oluşturdukları "Barış İçin Ara Buluculuk Dostlar Grubu" Yunanistan'ı rahatsız etti.

Finlandiya'nın HBL gazetesine açıklamada bulunan Yunanistan'ın Helsinki Büyükelçisi Georgios Ayfantis, Finlandiya'nın BM'de Türkiye ile yaptığı iş birliğinin devam etmesi Atina'daki Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından not edildiğini belirterek ''Finlandiya Dışişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz. Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bu tutumu bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı'' ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın Türkiye ile BM'deki iş birliğini neden koruduğunu anlamadıklarını söyleyen Ayfantis, "Fin diplomatların Türkiye ile BM'de yaptıkları iş birliğini kamuoyunda savunmalarını anlayamadık. Atina, Fin diplomatların Türkiye'ye yönelik sıcak açıklamaları karşısında şoke oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen ay Yunanistan, Türkiye ve Finlandiya tarafından 11 yıl önce kurulan ve 59 ülkeden oluşan "Barış İçin Ara Buluculuk Dostlar Grubu"ndan Türkiye'nin dışlanmasını istemişti. Finlandiya'nın BM Büyükelçisi Teemu Turunen, Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden rant sağlamaya çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunm..
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay