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Dünya Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı
Dünya

Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 23:39:00 -
Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Yunanistan eski Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yunanistan eski Başbakanı Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kyriakos Miçotakis Covid-19 virüsüne yakalandı. Miçotakis sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi sarılmalar ve öpüşmeler her zaman çok güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var. Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı” dedi.

Seyahat planları iptal oldu

Bazı günlerde evde kalacağını söyleyen Miçotakis, "Maalesef gitmeyi planladığım Athos Dağı’nda olamayacağım ama önemi yok, o hep orada, başka bir gün giderim” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmiş ancak hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanlığı yeni seçimlerin 25 Haziran’da yapılacağını açıklamıştı.

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