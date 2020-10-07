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Aktüel Yunanistan Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a "Dağlık Karabağ" protestosu:
Aktüel

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a "Dağlık Karabağ" protestosu:

Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi, istişareler için geri çağrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:35:51 -
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a "Dağlık Karabağ" protestosu:

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a protestoda bulunarak, Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u geri çağırdığını bildirdi.

Bakanlıktan "Azerbaycan hükümetinin Dağlık Karabağ çatışması çerçevesinde Yunanistan'a yönelik suçlamaları" konusunda yazılı açıklama yapıldı.

"Yunanistan'ın Azerbaycan'a yönelik terör eylemlerinin hazırlanmasına ve siber saldırı girişimlerine müsamaha gösterdiği" yönündeki iddiaların, "asılsız ve hakaret edici" olduğu savunulan açıklamada, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi'ne "dün sert bir protestoda bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi (Nikolaos Piperigos), istişareler için geri çağrıldı." ifadesi kullanıldı.

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