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Gündem Özgür’e bir şok da Mansur’dan: Ben yokum!
Gündem

Özgür’e bir şok da Mansur’dan: Ben yokum!

Yeniakit Publisher
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Özgür’e bir şok da Mansur’dan: Ben yokum!

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP'de yol ayrımına gelen Özgür Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan geldi. Mansur Yavaş’ın, Özgür Özel'e yeni parti kurması halinde ‘Ben Yokum’ dediği ortaya çıktı.

Özgür Özel ve ekibi, yeni parti kurmaları halinde CHP'li belediye başkanlarını serbest bırakma kararı aldı. Özel ve ekibinin, bu kararı “Biz zaten ayrılık kararını alırsak koşullar nedeniyle alacağız. Bir gün tekrar partimize dönmek üzere. Bu esnada belediye başkanlarının CHP’den ayrılmalarına gerek yok” mantığıyla aldığı açıklanırken, bu karar üzerine gözler başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile büyükşehir belediye başkanlarının nasıl bir tavır sergileyeceğine çevrildi.

AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Ancak Mansur Yavaş’ın, Özgür Özel’in kuracağı partiye katılmayacağını ve kararını da Özel yönetimine ilettiği ortaya çıktı.

Ancak Yavaş’ın bu aşamada CHP’den ayrılıp bağımsız siyaset yapma niyeti taşımadığı, CHP’de kalmaya devam ederken genel siyasete mesafe koyup parti içi tartışmalara da taraf olmayacağı kaydedildi.

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