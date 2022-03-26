Yunanistan çok fena kaşınıyor! Bir skandal adım daha attılar
Yunanistan, Lozan'a göre silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası'nda askeri geçit düzenleyerek Ege'de yeni bir tahrike imza attı.
Yunanistan'ın Ege adalarındaki tahriki devam ediyor... Türkiye ile Yunanistan arasında tarihsel bir sorun haline gelen adalar meselesi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çatışmaları başlatmasıyla Yunanistan'ın tahrikleri son dönemde artış gösterdi.
Sisam'da askeri geçit
Yunan yönetimi, 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na göre gayri askeri statüde yer alan adalara asker konuşlandırmaya ve silahlandırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda son tahrik gösterisi Sisam Adası'nda yaşandı.
Adaya çıkartılan Yunan komando birlikleri askeri geçit töreni düzenledi.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.