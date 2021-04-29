Yunanistan bildiğiniz gibi! Türk kara sularına ittiler
Muğla'da Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen 11 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.