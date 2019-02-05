Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da! Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine saat 16.30’da özel uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi. Burada karşılanan Çipras, Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Çipras’ın ziyaretinde iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.