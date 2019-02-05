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Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmi temaslarda ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

05 Şubat 2019 Salı 16:42
Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine saat 16.30’da özel uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi.

Burada karşılanan Çipras, Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

Çipras’ın ziyaretinde iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:42
  1. Ankara
  2. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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