İzmirlilerin derdi başka: Bu da ‘köpek börek yer mi yemez mi’ kavgası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çöp yığınları ve kötü kokuyla boğuşan İzmir, Bornova Küçükpark'ta obez bir köpeğe börek yedirmek isteyen genç kızlar ile hayvanın sağlığını korumaya çalışan bir kadının sokak ortasındaki şiddetli kavgasıyla çalkalandı. Kilolu köpeğe unlu mamul verilmesine karşı çıkan kadına genç kızların tepki göstermesiyle büyüyen ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan tuhaf tartışma, sosyal medyada kısa sürede infiale sebep oldu.
CHP'li belediyenin hizmet üretmek yerine kaderine terk ettiği şehir her gün başka bir absürtlükle çalkalanırken, Küçükpark'ı savaş alanına çeviren "köpeğin kilosu ve börek" tartışması sosyal medyada gündem oldu.
Bornova Küçükpark’ta birkaç genç kız, obez olduğu belirtilen bir köpeğe börek vermek istedi. Olaya dahil olan bir kadın köpeğin fazla kilolu olduğunu ve börek verilmesinin sağlığına zarar vereceğini söylerken yaşanan tartışma kameraya yansıdı
İzmir'de ilginç görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Körfez'deki kirlilik ile kötü kokunun yanı sıra sokakları ele geçiren çöp yığınları ile gündeme gelen şehir, her seferinde farklı tartışmalara konu oluyor.
Bu defa tartışmanın başrolünde ise obez olduğu belirtilen bir köpek yer aldı.
OBEZ KÖPEĞE BÖREK VERMEK İSTEDİLER
Bornova Küçükpark’ta iddiaya göre birkaç genç kız, obez olduğu belirtilen bir köpeğe börek vermek istedi.
Ancak kızlar burada bir kadının tepkisi ile karşılaştı.
KADIN MÜDAHALE EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Kadın, köpeğin fazla kilolu olduğunu ve börek verilmesinin sağlığına zarar vereceğini söyledi.
Bu sözlerin ardından kadın ile genç kızlar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kavga anları ise o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Daha sonra sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, kısa süre içerisinde yayılarak gündem oldu.
Gündem
İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak!
Gündem
AP raportöründen skandal İmamoğlu paylaşımı! Şu komiserliğe soyunan adama köpekli muamele yakışır!