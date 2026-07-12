Aziz Yıldırım Greenwood için Marsilya’ya denizaltı mı yolladı?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe’de Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde yeni bir durum ortaya çıktı. Fenerbahçe İngiliz futbolcunun transferinde önemli mesafe kat ederken İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United’ın Greenwood'un sözleşmesinde yer alan geri satın alma maddesini kullanmama kararı aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından transfer sürecinin önündeki önemli engellerden biri de ortadan kalkmış oldu.

Fenerbahçe ile Olympique Marsilya'nın transfer şartlarında anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Mason Greenwood'un sağlık kontrolleri ve imza süreci için İstanbul'a gelmesinin bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Manchester United'ın, önceki anlaşmada yer alan sonraki satıştan pay maddesi sayesinde bu transferden 10 milyon sterlinden fazla gelir elde edeceği de kaydedildi.

Tüm bu bilgilerin Türkiye’ye ulaştığı dakikalarda sosyal medyada büyük ilgi gören bir paylaşım dolaşıma sokuldu. Paylaşıma göre Aziz Yıldırım, Mason Greenwood’u alması için Marsilya limanına bir denizaltı yollamıştı. Parodi hesaptan yapılan şaka paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverler arasında kısa sürede viral oldu.