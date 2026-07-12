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Spor Sinner finalde geri döndü! Wimbledon’da üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Spor

Sinner finalde geri döndü! Wimbledon’da üst üste ikinci kez şampiyon oldu

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Sinner finalde geri döndü! Wimbledon’da üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Wimbledon tek erkekler finalinde Alexander Zverev’i 3-1 mağlup eden Jannik Sinner, üst üste ikinci kez kupaya uzandı ve kariyerinin 5’inci Grand Slam zaferini kazandı.

Wimbledon tek erkekler finalinde Jannik Sinner, ilk seti kaybetmesine rağmen Alexander Zverev karşısında geri dönerek şampiyonluğa ulaştı.

 

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 2 numarası Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

 

Final mücadelesinin ilk setini 7-6 kaybeden İtalyan tenisçi, sonraki setlerde rakibine üstünlük kurdu. İkinci seti 7-6, üçüncü seti 6-3 ve dördüncü seti 6-4 kazanan Sinner, korttan 3-1 galip ayrılarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sonuçla Jannik Sinner, kariyerindeki 5'inci Grand Slam şampiyonluğunu da elde etti.

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