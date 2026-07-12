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Gündem Siyonist Graham'ın ölüm haberi sevinçle karşılandı İsrail’de hüzün İran’da bayram
Gündem

Siyonist Graham'ın ölüm haberi sevinçle karşılandı İsrail’de hüzün İran’da bayram

Yeniakit Publisher
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Siyonist Graham'ın ölüm haberi sevinçle karşılandı İsrail’de hüzün İran’da bayram

İran'daki bazı televizyon kanallarının sunucuları, Graham'ın ölüm haberini izleyicilere "müjde" olarak duyurdu. Bir sunucu, haberi, "İran düşmanı Lindsey Graham öldü. Bu haber o kadar iyi ki iki kez okumak istiyorum." sözleriyle duyurdu. Aynı sunucu, "İran karşıtı Lindsey Graham öldü. ABD Kongresi'nin İran karşıtı en sert üyelerinden biriydi ve birçok kez Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekledi." ifadelerini kullandı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberi, İran televizyonlarında sevinç ve memnuniyetle karşılandı.

İran'daki bazı televizyon kanallarının sunucuları, Graham'ın ölüm haberini izleyicilere "müjde" olarak duyurdu.

Bir sunucu, haberi, "İran düşmanı Lindsey Graham öldü. Bu haber o kadar iyi ki iki kez okumak istiyorum." sözleriyle duyurdu. Aynı sunucu, "İran karşıtı Lindsey Graham öldü. ABD Kongresi'nin İran karşıtı en sert üyelerinden biriydi ve birçok kez Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekledi." ifadelerini kullandı.

Bir başka sunucu ise Graham'ın ölümünü, "Savaş yanlısı ve İran karşıtı Lindsey Graham'ın ölümü büyük İran halkına kutlu olsun." sözleriyle değerlendirdi.

İsrail'de hükümet ve muhalefet liderleri, ABD'li Senatör Graham'ın ölümü üzerine taziye mesajları yayımladı Terör devleti İsrail'de aşırı sağcı hükümetten muhalefete kadar siyasi yelpazenin her kesiminden liderler, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından "İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe" işaret ederek taziye mesajları yayımladı.

SİYONİSTLER YASTA

Katil Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze Şeridi'ne saldırılar başta olmak üzere İsrail'e koşulsuz destek veren Senatör Graham'ın ölümü nedeniyle yas içinde olduklarını duyurdu. Graham ile yaptığı son görüşmede İsrail'in kendisinden daha iyi bir dostu olmadığını dile getirdiğini aktaran eli kanlı katil Netanyahu, "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. ABD büyük bir vatanseverini kaybetti. Ben ise çok sevdiğim bir dostumu kaybettim." ifadelerini kullandı.

Terör devleti İsrail Cumhurbaşkanı katil Isaac Herzog ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Graham'ın ölümüyle "şoke olduğunu" dile getirdi. "ABD-İsrail ortaklığının gerçek lideri" olarak nitelediği Graham'ın en zor zamanlarında İsrail'in yanında durmasını asla unutmayacaklarını vurgulayan Herzog, açıklamasında, "İsrail halkı onun kaybının yasını tutuyor ve ben büyük dostumu çok derinden özleyeceğim." ifadesine yer verdi.

 

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Yorumlar

Tug

Kişi sevdikleriyle beraberdir. ABD CIA originli Hıristiyan terör örgütü fetö nün destekçisi - elemanlarından biriydi . Cehennem ül Zümera

Güney Doğulu

Cehenneme yolcu var...
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