7 milyar nerede ahbap? Haluk Levent hakkında yakalama kararı
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Deprem dönemi topladığı milyarlarca liralık yardımların hesabını veremeyen ve karanlık ilişkileriyle sürekli şaibe odağı olan Ahbap Derneği'nin Başkanı Haluk Levent hakkında nihayet beklenen hukuki hamle geldi.
Akit Gazetesi'nin daha önce 4 Temmuz’da büyük bir gazetecilik başarısına imza atarak Haluk Levent’in başkanlığındaki dernekte buharlaşan paraları gündeme taşımasının ardından, yargı düğmeye bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derneğin karanlık mali trafiğine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde şüpheli Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Milyarlarca liralık kirli çark deşifre ediliyor
Toplanan devasa bağışların nereye gittiği yönündeki soruları geçiştirerek kamuoyunu oyalayan dernek yönetiminin ipliği pazara çıktı. Akit'in kararlı yayınlarıyla maskesini düşürdüğü dernekteki finansal vurgunun boyutlarının milyarlarca lirayı bulduğu iddia ediliyor.
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