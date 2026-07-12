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Kilo veremeyenler için Osman Müftüoğlu anlattı: Bu yazda vatandaşların yeni gözdesi oldu ama doğru deği! Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı Anlaşma imzalandı: Medicana iflas eden hastaneyi satın alıyor 400 yıldır hiç değişmedi! 40 derece eğimli yamaçlara yine tonlarca ot seriyorlar En son 'F-35'ler Türkiye'nin hakkı' demişti: Alexander Dugin, Graham'ı kimin öldürdüğünü açıkladı Altın, gümüş ve platin rezervleri onların! Dünya servetinin haritası belli oldu Petrol anlaşması uzasın diye Türkiye'nin kapısında yatıyorlardı: Irak dev rezervleri o ülkeye peşkeş çekecek 'Madem geri adım atacaktık, neden aldık' sözlerine cevap verdi: Türkiye S-400'leri bakın neden almış
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Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çayır ve meralar, yaz aylarında 'kır melikesi' olarak bilinen beyaz çiçeklerle kaplanarak görsel şölen oluşturdu.

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Foto - Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, kışın karla bürünen beyaz görüntüsünü yaz aylarında çiçeklerle yaşıyor.

#2
Foto - Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan, kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, meralar ve çayırlık alanlar "kır melikesi" adıyla bilinen beyaz çiçeklerle bezendi.

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Foto - Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan kentte, kayak merkezi bölgesi, Hamamlı ve Hançerli düzünde açan çiçekler, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Beyaza bürünen çayır ve meralar dronla görüntülendi.

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Foto - Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Caner Özcan, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

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Foto - Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Özcan, "Sarıkamış'ın doğası ve enteresan güzellikleri var. Kışın karla, yazın çiçeklerle bembeyaz oluyor. Bu sene güzel yağmur yağdı. Yağmurlardan dolayı bitkiler güzelliklerini gösterdi. Sarıkamış’ın tabiatı her şeyi güzel." dedi.

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