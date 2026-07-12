Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı

Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Özcan, "Sarıkamış'ın doğası ve enteresan güzellikleri var. Kışın karla, yazın çiçeklerle bembeyaz oluyor. Bu sene güzel yağmur yağdı. Yağmurlardan dolayı bitkiler güzelliklerini gösterdi. Sarıkamış’ın tabiatı her şeyi güzel." dedi.