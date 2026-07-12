Anlaşma imzalandı: Medicana iflas eden hastaneyi satın alıyor
Medicana Sağlık Grubu, son dönemde mali krizle boğuşan ve geçmişi 270 yıla dayanan dev hastaneyi satın alıyor. Satın almaya ilişkin detaylar belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Medicana Sağlık Grubu, son dönemde mali krizle boğuşan ve geçmişi 270 yıla dayanan dev hastaneyi satın alıyor. Satın almaya ilişkin detaylar belli oldu
Ekonomim'de yer alan habere göre, Medicana Grubu, küresel büyüme stratejisi kapsamında rotayı Almanya’ya çevirdi. 34 yıl önce kurulan ve bugün 15 bin kişilik istihdama ulaşan grup, mali kriz sürecinde olan Almanya'nın köklü hastanelerinden Jüdisches Krankenhaus Berlin’i (Berlin Yahudi Hastanesi) devralmak üzere anlaşma sağladı.
Yaklaşık 350 yatak kapasitesiyle akut ve acil servis hizmeti sunan hastanenin, yüksek maliyetler ve bütçe baskıları nedeniyle ciddi bir likidite krizine girdiği; kurumun borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek adına Ekim 2025’te mahkeme gözetiminde iflas koruma sürecine başvurduğu öğrenildi.
Medicana Grubu’nun açıklamasında, “Alman pazarına girişimiz, şirket grubumuzun uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımıdır. Almanya'ya atılan bu adımla güçlü bir sağlık ağı kurmanın yanı sıra, Türkiye'de geliştirdiğimiz gelişmiş hastane deneyimini ve sektörler arası sağlık yaklaşımını Almanya'ya getirmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı vizyonu açısından da kritik önem taşıyan bu devir işleminin resmiyet kazanması ve sürecin tamamlanması için şu anda Berlin Senatosu Sağlık İdaresi'nin nihai onayı bekleniyor.
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