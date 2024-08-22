Yunanistan balonu söndü: Giden bu fiyatlar ne diyor!

Yunanistan polisi, Ege'de dünya sosyetesinin uğrak yeri Mikonos adasında 70 bin euroluk hesabını ödemeden gece kulübünden ayrılan İsrailli bir iş adamının peşine düştü. İsmi açıklanmayan İsrailli, adanın ünlü Paraga Plajı'nda bulunan popüler gece kulübü Sant Anna'da arkadaşlarıyla eğlenmişti. Mykonoslive.tv'deki habere göre, 30 bin euro değerinde iki şişe vintage şampanya açıp birini havuza döken İsrailli zengin, yanındaki arkadaşlarıyla gece kulübünde İsrail bayrakları sallamıştı. Yunan basında yer alan haberlere göre eğlence düşkünü İsraillilerin diğer içecekleri ve suşi siparişi ile birlikte son hesapları 100 bin euroya çıktı. Ancak adı belirtilmeyen İsrailli yalnızca şampanya için 30 bin euro ödemek isteyince gece kulübü yetkilileri polise haber vermek zorunda kaldılar. Yunan basını polisin İsrailli zengini sorgulamak istediğini yazdı.

EN PAHALI ADA

Mikonos gece hayatı, ihtişamı ve durmaksızın süren partileriyle dünyada tanınıyor. Yunan basını "Ada zengin ve ünlüler için bir oyun alanı olarak dünyada haklı bir şöhrete sahip" ifadelerini kullanırken, gece kulüpleri ve plaj barları genellikle lüks meraklısı müşterilere son derece fahiş fiyatlarla hizmet ediyor.

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