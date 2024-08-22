  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası

Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş atanamayan öğretmenler açıklaması!

Almanya Ukrayna’yı ispiyonladı! Onlar bu operasyonu gizlice yaptı

Cumhuriyet iftira atabilmek için 9 yıllık faaliyeti 1 yıl gibi göstermiş! Murat Ağırel'in iftiralarına cevap verdiler

KKTC turizmi için skandal ifade kullanıldı! Alman tur şirketine sert tepki

Ukrayna, Rusya'daki köprüleri Batı’nın silahlarıyla vurdu

Rusya'dan flaş açıklama: Murmansk'ta sivil uçuşları İHA tehlikesi nedeniyle durdurdu...

İslam Memiş uyardı! Rekor seviyeler bekliyorum'! Yeni tahmin geldi

Kazalı Togg tamire geldi kaporta ustası şok oldu! “Acayip sert, çekici vuruyorsun üstüne geliyor! Bir Volvo yapmışlar”

Rusya'dan peşpeşe açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...
Ekonomi Yunanistan balonu söndü: Giden bu fiyatlar ne diyor!
Ekonomi

Yunanistan balonu söndü: Giden bu fiyatlar ne diyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 10:52:00 -
Yunanistan balonu söndü: Giden bu fiyatlar ne diyor!

Yunanistan'ın ünlü tatil beldesi Mikonos'ta eğlence merkezine giden bir turist 70 bin euroluk hesabı ödemeden kaçtı. Olay dünya basınında yer alırken, turist olarak gelenler fiyatları tartışmaya başladı.

Yunanistan polisi, Ege'de dünya sosyetesinin uğrak yeri Mikonos adasında 70 bin euroluk hesabını ödemeden gece kulübünden ayrılan İsrailli bir iş adamının peşine düştü. İsmi açıklanmayan İsrailli, adanın ünlü Paraga Plajı'nda bulunan popüler gece kulübü Sant Anna'da arkadaşlarıyla eğlenmişti. Mykonoslive.tv'deki habere göre, 30 bin euro değerinde iki şişe vintage şampanya açıp birini havuza döken İsrailli zengin, yanındaki arkadaşlarıyla gece kulübünde İsrail bayrakları sallamıştı. Yunan basında yer alan haberlere göre eğlence düşkünü İsraillilerin diğer içecekleri ve suşi siparişi ile birlikte son hesapları 100 bin euroya çıktı. Ancak adı belirtilmeyen İsrailli yalnızca şampanya için 30 bin euro ödemek isteyince gece kulübü yetkilileri polise haber vermek zorunda kaldılar. Yunan basını polisin İsrailli zengini sorgulamak istediğini yazdı.

EN PAHALI ADA

Mikonos gece hayatı, ihtişamı ve durmaksızın süren partileriyle dünyada tanınıyor. Yunan basını "Ada zengin ve ünlüler için bir oyun alanı olarak dünyada haklı bir şöhrete sahip" ifadelerini kullanırken, gece kulüpleri ve plaj barları genellikle lüks meraklısı müşterilere son derece fahiş fiyatlarla hizmet ediyor.

Ne Yunanistan ne de Bodrum: İşte tatilcilerin yeni gözdesi! 5 kilometrelik kuyruk oluştu!
Ne Yunanistan ne de Bodrum: İşte tatilcilerin yeni gözdesi! 5 kilometrelik kuyruk oluştu!

Gündem

Ne Yunanistan ne de Bodrum: İşte tatilcilerin yeni gözdesi! 5 kilometrelik kuyruk oluştu!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aşçı

Canım vatanım Türkiyem kıskananlar çatlasın durmak yok yola devam
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23