Yunanistan ateşle oynuyor! Akıllı olun oğlum

AB ve ABD'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın, Lozan'ın hükümlerini açık açık çiğneyerek adeta ateşle oynadığına dikkat çeken Mehmet Barlas, "Yunanistan ABD'ye güvenilmeyeceğini çok yakında anlayacaktır" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) Yaklaşık 100 yıldır tarihçiler ve araştırmacılar "Lozan zafer mi hezimet mi?" tartışmasını sürdürüyor. Bu tartışmanın detaylarına yer vermemiz imkânsız ama başta 12 Adalar olmak üzere birçok maddenin Türkiye açısından can yakıcı olduğu bir gerçek.

Türkiye, Lozan antlaşmasının hükümlerini titizlikle uygularken, Yunan tarafının başta adaların silahlandırılması ve Türk azınlığın temel hak ve özgürlükleri olmak üzere birçok maddesini açık açık çiğnediğine şahit oluyoruz. Peki Lozan Antlaşması'nda Türkiye lehine hükümler yok muydu? Elbette vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yayınladığı mesajında bu hükümlere geniş yer verdi.

Türkiye için sonuçları itibari ile hala tartışma konusu olan anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yayınlanan bir mesajda şu cümlelerin altı çizildi: "Lozan Barış Antlaşması ile kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlığın hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayriaskeri statüsü teyit edilmiştir. Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları basta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk iliskileri ve antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir."

AB ve ABD'nin şımarık çocuğu Yunanistan, Lozan'ın hükümlerini açık açık çiğneyerek adeta ateşle oynuyor. Yunanistan ABD'ye güvenilmeyeceğini çok yakında anlayacaktır.

Belli ki "Lozan bir zafer midir hezimet midir" tartışması uzun yılar devam edecek. Ancak bu tartışma devam ederken Yunanistan'ı Lozan'ın maddelerine uyumaya zorlamaya biz de devam edeceğiz."