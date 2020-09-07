  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunan'dan bir küstahlık daha
Dünya

Yunan'dan bir küstahlık daha

Tahrik politikasını sürdüren Yunanistan’dan bir küstah açıklama daha geldi. Hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulunarak, “Erdoğan için durum çok zor bir hale gelecek” deme cüretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:18:00 -
Yunan'dan bir küstahlık daha

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon yükselmeye devam ederken, Atina’dan tehdit dolu yeni bir açıklama geldi. Yunan SKAI televizyonuna konuşan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, “Eğer Türkiye tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atmazsa Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için Avrupa Konseyi’nde durum çok zor bir hale gelecek” dedi. Petsas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bir araya geleceğini, fakat henüz net bir tarih olmadığını da dile getirerek, “İki ülke bütün seviyelerde iş birliğini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Buna güvenlik ve savunma alanları da dahil” diye konuştu.

Çarpıcı anket: Yunan halkı savaş istiyor

Yunanistan’ın Ta NEA gazetesinde yayınlanan bir anket, Türk-Yunan gerilimine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankette vatandaşların yüzde 49.2’si Türkiye’ye karşı askeri güç kullanılması gerektiğini savunurken, bu seçeneğe karşı çıkanların oranı ise yüzde 47.1 oldu. Yakın gelecekte Türkiye ile ciddi bir çatışma riski görenlerin oranı yüzde 63.7 olurken, “Riski düşük buluyorum” diyenler yüzde 34.5’te kaldı.

Türkiye sınırında askerlik yapacak

Erkeklere 9 ay askerlik zorunlu askerliğin olduğu Yunanistan’da, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in oğlu Konstantinos’un Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğinde askerlik yapacağı açıklandı. 22 yaşındaki Konstantinos’un önümüzdeki hafta birliğine katılmasının beklendiği belirtildi. ABD’deki Boston Üniversitesi’ni bitirerek iki ay önce Yunanistan’a geri dönen oğul Miçotakis’in yüksek lisans eğitimine başlamadan önce zorunlu askerlik görevini tamamlamak istediği ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur
Gündem

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur

Yunanistan'ın Türkiye karşı yürüttüğü "maksimalist" tezlerine karşı çıkan aklıbaşında Yunanlı isimler olası savaşın büyük felaketlere yol aç..
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap geldi.
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Gazeteci Mahmut Övür, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etti...
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı