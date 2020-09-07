Yunan'dan bir küstahlık daha

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon yükselmeye devam ederken, Atina’dan tehdit dolu yeni bir açıklama geldi. Yunan SKAI televizyonuna konuşan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, “Eğer Türkiye tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atmazsa Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için Avrupa Konseyi’nde durum çok zor bir hale gelecek” dedi. Petsas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bir araya geleceğini, fakat henüz net bir tarih olmadığını da dile getirerek, “İki ülke bütün seviyelerde iş birliğini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Buna güvenlik ve savunma alanları da dahil” diye konuştu.

Çarpıcı anket: Yunan halkı savaş istiyor

Yunanistan’ın Ta NEA gazetesinde yayınlanan bir anket, Türk-Yunan gerilimine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankette vatandaşların yüzde 49.2’si Türkiye’ye karşı askeri güç kullanılması gerektiğini savunurken, bu seçeneğe karşı çıkanların oranı ise yüzde 47.1 oldu. Yakın gelecekte Türkiye ile ciddi bir çatışma riski görenlerin oranı yüzde 63.7 olurken, “Riski düşük buluyorum” diyenler yüzde 34.5’te kaldı.

Türkiye sınırında askerlik yapacak

Erkeklere 9 ay askerlik zorunlu askerliğin olduğu Yunanistan’da, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in oğlu Konstantinos’un Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğinde askerlik yapacağı açıklandı. 22 yaşındaki Konstantinos’un önümüzdeki hafta birliğine katılmasının beklendiği belirtildi. ABD’deki Boston Üniversitesi’ni bitirerek iki ay önce Yunanistan’a geri dönen oğul Miçotakis’in yüksek lisans eğitimine başlamadan önce zorunlu askerlik görevini tamamlamak istediği ifade edildi.