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Siyaset Yunan’a önkoşulsuz diyalog çağrısı
Siyaset

Yunan’a önkoşulsuz diyalog çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:35:00 -
Yunan’a önkoşulsuz diyalog çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tüm tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını bildirdi. Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso’yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, “Bizim (Doğu Akdeniz’deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor.” açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun Doğu Akdeniz’e ilişkin bazı girişimleri olduğunu anımsatarak, “Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi” diye konuştu. İlkeli ve dürüst davranmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var” dedi. Mevkidaşı Gakosso’nın ziyaretinin Kongo’dan ilk dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleşen ziyaret olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, iki ülkenin 2013 ve 2014’te büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açtığını anımsattı. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ise “dostluğu ve potansiyeli” yansıtmadığını, halihazırda 60 milyon dolar olan ticaret hacmini önce 100’e daha sonra da 200 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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