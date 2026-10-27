  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tabela değişti ama zihniyet aynı: Özel ve avaneleri yine milli duruşa düşman Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye futbol dersi! Derbide ezici üstünlük istatistiklere yansıdı Baba-kız ölümden döndü! İstanbul’da alt geçitte mahsur kaldılar Yenilgiyi hazmedemedi: Fenerbahçeli futbolcu polise saldırdı! Rusya ne yapacğını şaşırdı: 'Türkiye ile görüşmelere başladık' diyerek duyurdu ABD 90 günlük büyük savaşa hazırlanıyor! Sıra onda mı? Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında! Daltonlar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var Son dakika! Bakırköy Belediyesi'ne dev operasyon! 27 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Dünya Yunan tarihçiden Atina’ya uyarı: Türkiye’nin gücünü kabul edin! Bir krizde kimse bize yardıma gelmeyecek
Dünya

Yunan tarihçiden Atina’ya uyarı: Türkiye’nin gücünü kabul edin! Bir krizde kimse bize yardıma gelmeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunan tarihçiden Atina’ya uyarı: Türkiye’nin gücünü kabul edin! Bir krizde kimse bize yardıma gelmeyecek

Geopolitico’ya konuşan Yunan tarihçi Nikos Papadatos, Atina’nın Türkiye karşısında başarısız olduğunu söyledi. Hükümetin “sakin sular” politikasının fiyaskoyla sonuçlandığını ve Batı’ya bağımlılığın karar alma yetisini felç ettiğini vurgulayan Papadatos, Türkiye’nin stratejik gücünün kabul edilmesi gerektiğini belirterek olası bir kriz anında Atina’nın Türkiye karşısında yapayalnız kalacağı uyarısında bulundu.

 TAHSİN HAN 

Yunan kanalı Geopolitico’ya değerlendirmelerde bulunan tarihçi ve siyasi analist Nikos Papadatos, Yunanistan’ın dış politikasını ve Doğu Akdeniz’deki son jeopolitik gelişmeleri ele alarak Atina yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Yunanistan’ın Türkiye karşısında izlediği politikaların başarısızlıkla sonuçlandığını ve olası bir kriz anında Batılı müttefikleri tarafından tamamen yalnız bırakılacağını vurgulayan Papadatos, Atina’nın mevcut dış politika anlayışını büyük ve tehlikeli bir yanılsama olarak niteledi.

Röportajında özellikle Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat zaptını oy birliğiyle onaylamasına dikkat çeken Papadatos, Yunan hükümetinin bu süreçte tamamen hazırlıksız yakalandığını söyledi. Papadatos, Atina’nın yıllardır Doğu Libya’daki gelişmeleri diplomatik bir başarı gibi sunarak kamuoyunu aldattığını, ancak Ankara’nın kararlı hamleleriyle hem sahada hem de uluslararası hukuk alanında kalıcı bir siyasi emsal oluşturduğunu vurguladı. Atina’nın gösterdiği tepkiyi yetersiz bir diplomatik refleks olarak tanımlayan analist, hükümetin yürüttüğü “sakin sular” politikasının Türkiye’nin yeni hak iddialarını engellemede tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandığını ifade etti.

YUNANİSTAN YALNIZ KALIR

Yunan analist, Türkiye’nin coğrafi konumunu ve diplomatik araçlarını mükemmel bir biçimde kullandığını belirterek, Ankara’nın ABD, Rusya, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi farklı aktörlerle geliştirdiği çok boyutlu ilişkileri Bismarck’ın diplomatik yaklaşımıyla karşılaştırdı. Atina’nın Türkiye’nin bu stratejik üstünlüğünü ve sahadaki gücünü kabul etmesi gerektiğini savunan analist, Yunanistan’ın bölgesel denklemde giderek sıkıştığını kaydetti. Batılı müttefiklere güvenmenin hayati bir stratejik hata olduğunun altını çizen Papadatos, Yunanistan’ın sıcak bir kriz anında yapayalnız kalacağını açıkça dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin Ankara’ya karşı sergilediği tutumların içi boş açıklamalardan ibaret olduğunu ifade eden analist; Fransa ve Almanya gibi önde gelen Avrupa güçlerinin muhtemel bir Yunanistan-Türkiye çatışmasının maliyetini asla üstlenmeyeceğini vurguladı. Atina’nın ABD ve AB’ye olan tam bağımlılığının karar alma kabiliyetini felç ettiğini dile getiren Papadatos, dış güçlerin yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini, bu nedenle Türkiye karşısında Yunanistan’ın masada ve sahada tek başına kalacağını söyledi.

İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay
İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay

Gündem

İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay

Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket!
Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket!

Gündem

Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket!

Yunan medyası isyan etti! 'Türkiye'den bir tokat daha yedik'
Yunan medyası isyan etti! 'Türkiye'den bir tokat daha yedik'

Dünya

Yunan medyası isyan etti! 'Türkiye'den bir tokat daha yedik'

Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki!
Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki!

Gündem

Yunanistan'a açık uyarı! Türkiye'den müftü dayatmasına tepki!

Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor
Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor

Gündem

Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Laedri

Türkiye'nin gücünden size hiçbir zarar gelmez yeterki kaşınmayın hatta devletimizin güvenliğini milletinizin selameti ni düşünüyorsanız yanaşın Türkiye'nin kanatlarına
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23