Yunan tarihçiden Atina’ya uyarı: Türkiye’nin gücünü kabul edin! Bir krizde kimse bize yardıma gelmeyecek

TAHSİN HAN

Yunan kanalı Geopolitico’ya değerlendirmelerde bulunan tarihçi ve siyasi analist Nikos Papadatos, Yunanistan’ın dış politikasını ve Doğu Akdeniz’deki son jeopolitik gelişmeleri ele alarak Atina yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Yunanistan’ın Türkiye karşısında izlediği politikaların başarısızlıkla sonuçlandığını ve olası bir kriz anında Batılı müttefikleri tarafından tamamen yalnız bırakılacağını vurgulayan Papadatos, Atina’nın mevcut dış politika anlayışını büyük ve tehlikeli bir yanılsama olarak niteledi.

Röportajında özellikle Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat zaptını oy birliğiyle onaylamasına dikkat çeken Papadatos, Yunan hükümetinin bu süreçte tamamen hazırlıksız yakalandığını söyledi. Papadatos, Atina’nın yıllardır Doğu Libya’daki gelişmeleri diplomatik bir başarı gibi sunarak kamuoyunu aldattığını, ancak Ankara’nın kararlı hamleleriyle hem sahada hem de uluslararası hukuk alanında kalıcı bir siyasi emsal oluşturduğunu vurguladı. Atina’nın gösterdiği tepkiyi yetersiz bir diplomatik refleks olarak tanımlayan analist, hükümetin yürüttüğü “sakin sular” politikasının Türkiye’nin yeni hak iddialarını engellemede tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandığını ifade etti.

YUNANİSTAN YALNIZ KALIR

Yunan analist, Türkiye’nin coğrafi konumunu ve diplomatik araçlarını mükemmel bir biçimde kullandığını belirterek, Ankara’nın ABD, Rusya, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi farklı aktörlerle geliştirdiği çok boyutlu ilişkileri Bismarck’ın diplomatik yaklaşımıyla karşılaştırdı. Atina’nın Türkiye’nin bu stratejik üstünlüğünü ve sahadaki gücünü kabul etmesi gerektiğini savunan analist, Yunanistan’ın bölgesel denklemde giderek sıkıştığını kaydetti. Batılı müttefiklere güvenmenin hayati bir stratejik hata olduğunun altını çizen Papadatos, Yunanistan’ın sıcak bir kriz anında yapayalnız kalacağını açıkça dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin Ankara’ya karşı sergilediği tutumların içi boş açıklamalardan ibaret olduğunu ifade eden analist; Fransa ve Almanya gibi önde gelen Avrupa güçlerinin muhtemel bir Yunanistan-Türkiye çatışmasının maliyetini asla üstlenmeyeceğini vurguladı. Atina’nın ABD ve AB’ye olan tam bağımlılığının karar alma kabiliyetini felç ettiğini dile getiren Papadatos, dış güçlerin yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini, bu nedenle Türkiye karşısında Yunanistan’ın masada ve sahada tek başına kalacağını söyledi.