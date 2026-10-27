SPK soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltındaki şüphelilerden 3’ü adliyeye sevk edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Hakan Gövdere, Elif Özüş ve Elif Değerli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Şüphelilerden Gövdere, Özüş ve Değerli adliyeye sevk edilirken Rıza Kandemir'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.