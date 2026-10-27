Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor!

Son 5 mücadelenin tamamında ise forma giydi. Mücadelesine kimse bir şey diyemez. Ancak gol ve asist katkısı bölümünde tartışmalar var. 1.72 boyundaki futbolcu şu ana kadar 12 resmi mücadeleye çıktı. Sadece 1 gol ve 1 asist üretti: 05.09.2026: Fenerbahçe 2-1, 1 asist 11.09.2026: Erzurumspor 3-0, 1 gol