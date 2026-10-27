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Spor
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Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor!

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Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor!

Tüpraş Stadı sakinlerinin merakla izlediği Belçikalı yıldız Trossard'ın sürelerine rağmen gol atamaması merakla takip ediliyor.

#1
Foto - Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor!

Belçikalı yıldız Leandro Trossard, Beşiktaş'ın son dönemde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamında 90 dakika görev yaptı. Ancak taraftarlar ondan artık gol ve asist katkısı bekliyor.

#2
Foto - Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor!

Beşiktaş sezon başında Arsenal'e 18 milyon euro ödeyerek Leandro Trossard'ı kadrosuna katmıştı. Ve Belçikalı yıldız hiç şüphesiz yaz döneminin en flaş transfer hamlelerinden biriydi... Teknik Direktör Italiano da ona çok güveniyor. 31 yaşındaki kanat, milli ara öncesinde sakatlık problemi yaşamıştı.

#3
Foto - Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor!

Son 5 mücadelenin tamamında ise forma giydi. Mücadelesine kimse bir şey diyemez. Ancak gol ve asist katkısı bölümünde tartışmalar var. 1.72 boyundaki futbolcu şu ana kadar 12 resmi mücadeleye çıktı. Sadece 1 gol ve 1 asist üretti: 05.09.2026: Fenerbahçe 2-1, 1 asist 11.09.2026: Erzurumspor 3-0, 1 gol

#4
Foto - Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor!

Leandro Trossard, Erzurumspor karşılaşmasının ardından tamamen suskun kaldı. Belçikalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de elemelerle birlikte 4 müsabakaya çıktı. Bu kulvarda tabela değiştiremedi. Beşiktaş taraftarları ondan gol ve asist bekliyor. 1 gol bulması durumunda açılacağını düşünenlerin sayısı da hayli fazla...

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