Karşılıklı suçlamalar sürüyor, Karaburun'da sular durulmuyor: Onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim

Girgin Erdoğan yaptığı açıklamada partisinden ayrılma gerekçelerini açıklarken, ilçe yönetimine yönelik itirazlarının dikkate alınmadığını, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

ERDOĞAN: MAKAM UĞURUNA SUSAYIM DEMEDİM

Gazeteci Memduh Güney’in sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre; İl başkanlığı ön seçimi sırasında ilçe binasında kendisine yönelik kullanılan ifadelerin kararında belirleyici olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ben makamımı korumak için susmayı değil, onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim” dedi.

YP KARABURUN İLÇE BAYKANI ATALAY: KENDİSİNE CEVAP VERMEYECEĞİM!

Memduh Güney, şunları yazdı: “Yeni Parti Karaburun İlçe Başkanı Yasemin Atalay ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisi ‘Yaşanan süreç böyle değil. Daha farklı. Kendisine cevap vermeyeceğim’ ifadelerini kullandı. Atalay, Erdoğan’ın seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu ve makamına saygı duyduğunu belirtti ve ‘Onu o koltuğa getirmek için mücadele verip, çalıştık. Yaşanan süreç yapılan açıklamadaki gibi değildir’ ifadelerini