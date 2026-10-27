Okan Buruk, Fenerbahçe’ye yenilmiyor

VICTOR OSIMHEN BU SEZONKİ 9'UNCU GOLÜNÜ ATTI Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen derbiye damga vurdu. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Nijeryalı yıldız, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamdaki gol sayısını 9 yaptı. Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki 6'ncı derbi sınavına çıkan Nijeryalı golcü, sarı-lacivertli fileleri de 5'inci kez havalandırmış oldu. Öte yandan Galatasaray, Osimhen'in forma giydiği 6 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek rakibine karşı mağlubiyet yaşamadı. OKAN BURUK'TAN 120'NCİ GALİBİYET Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındaki 151'nci lig maçında 120'nci galibiyetini yaşadı. Bu süreçte takımıyla 31 müsabakada 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Buruk, rakip fileleri 356 kez sarsarken kalesinde 126 gol gördü. Fenerbahçe derbisiyle birlikte sarı-kırmızılı kariyerindeki 12'nci ezeli rekabet sınavına çıkan tecrübeli teknik adam, ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci Galatasaray teknik direktörü olan Okan Buruk, 5 galibiyetli Gündüz Kılıç'ı yakaladı. Bu alanda 7 galibiyetle Fatih Terim zirvede yer alıyor.