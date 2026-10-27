Okan Buruk, Fenerbahçe’ye yenilmiyor

OKAN BURUK'UN FENERBAHÇE'YE KARŞI 7'NCİ ZAFERİ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı 12'nci derbi sınavından galibiyetle ayrıldı. 2022 yazında sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 12 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 7'nci galibiyetini elde etti. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 3 beraberlik alırken, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı toplam 25 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcının takımları bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.