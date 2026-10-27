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Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta...

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Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta...

Kokusu ve doğallığıyla içimizi ferahlatan lavanta için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

#1
Foto - Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta...

Bahçelerin sevilen bitkilerinden lavantanın uzun yıllar sağlıklı kalması için düzenli budama yapılması gerekiyor. Uzmanlara göre budanmayan lavantalar yalnızca 5 yıl yaşayabilirken doğru bakım uygulandığında bitkinin ömrü 20 yılı aşabiliyor.

#2
Foto - Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta...

Bahçe uzmanları, lavantaların yaz sonunda budanmasını öneriyor. Bu işlem, bitkinin sonbaharda yeni yapraklar oluşturmasına ve soğuk havalara karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı oluyor.

#3
Foto - Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta...

Ekim ayında budama yapmayı düşünenlerin ise don riskini dikkate alması gerekiyor. Uzmanlar, havalar soğumaya başladıysa budamayı ilkbaharın sonlarına bırakmayı öneriyor.

#4
Foto - Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta...

Budama sırasında temiz ve keskin bir makas kullanılması, bitkinin yaklaşık 2,5-5 santimetre kısaltılması öneriliyor. Ancak eski ve odunsu dalların kesilmemesi gerekiyor. Lavanta bu bölümlerden yeniden filizlenmeyebiliyor. Bitkinin kendini yenileyebilmesi için sağlıklı yeşil kısımların korunması önem taşıyor.

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