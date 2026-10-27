Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta...
Kokusu ve doğallığıyla içimizi ferahlatan lavanta için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kokusu ve doğallığıyla içimizi ferahlatan lavanta için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
Bahçelerin sevilen bitkilerinden lavantanın uzun yıllar sağlıklı kalması için düzenli budama yapılması gerekiyor. Uzmanlara göre budanmayan lavantalar yalnızca 5 yıl yaşayabilirken doğru bakım uygulandığında bitkinin ömrü 20 yılı aşabiliyor.
Bahçe uzmanları, lavantaların yaz sonunda budanmasını öneriyor. Bu işlem, bitkinin sonbaharda yeni yapraklar oluşturmasına ve soğuk havalara karşı daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı oluyor.
Ekim ayında budama yapmayı düşünenlerin ise don riskini dikkate alması gerekiyor. Uzmanlar, havalar soğumaya başladıysa budamayı ilkbaharın sonlarına bırakmayı öneriyor.
Budama sırasında temiz ve keskin bir makas kullanılması, bitkinin yaklaşık 2,5-5 santimetre kısaltılması öneriliyor. Ancak eski ve odunsu dalların kesilmemesi gerekiyor. Lavanta bu bölümlerden yeniden filizlenmeyebiliyor. Bitkinin kendini yenileyebilmesi için sağlıklı yeşil kısımların korunması önem taşıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23