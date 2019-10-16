Yunan taraftarlardan Türkiye karşıtı küstah pankart! Millilerimiz sahayı terk etti

Yunanistan'da mini-foot maçında Türkiye karşıtı protestolar nedeniyle Türk futbolcularımız, sahayı terk etti. Yunanistan'da skandal görüntüler gündem oldu! Girit'te Türkiye ve Brezilya arasında oynanan mini-foot maçında Yunan taraftarlar, Türkiye karşıtı pankartlar açtı.

Oyuncuların tam yanına açılan pankartın yanı sıra taraftarlar, Türkiye aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Millilerimiz sahayı terk etti

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcular ise karşılaşmanın 9. dakikasında bu şartlarda maça devam edemeyeceklerini hakeme belirtti. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti.

Maçı Brezilya kazandı

Bunun ardından güvenlik güçleri, Yunan taraftarların elinden pankartı aldı ve maç, kaldığı yerden devam etti. Öte yandan maçı Brezilya 1-0 kazandı.