AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya günü resepsiyonuna katıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ise Türkiye ile ilişkilerin kendileri açısından özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, enerji, ticaret, turizm, kültür ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iletişimin ikili ilişkiler açısından “benzersiz bir rol” üstlendiğini vurgulayan Verşinin, karşılıklı saygı, güven ve pragmatizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi. KIZILORDU KOROSU’NDAN KONSER Yoğun katılımla gerçekleşen programda Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu da sahne aldı. Türk müziğinden eserlere de yer veren koro, seslendirdiği İzmir Marşı ile davetlilerden büyük alkış aldı. Resepsiyon, konser programının ardından sona erdi.