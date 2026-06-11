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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya günü resepsiyonuna katıldı
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya günü resepsiyonuna katıldı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya Federasyonu’nun milli bayramı dolayısıyla Ankara’da düzenlenen “Rusya Günü” resepsiyonuna katıldı. Diplomatik çevrelerin yoğun ilgi gösterdiği programda Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı.

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Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya günü resepsiyonuna katıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

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Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya günü resepsiyonuna katıldı

Türkiye ve Rusya milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar verildi. DİPLOMATİK TEMASLARDA BULUNULDU AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, resepsiyon kapsamında davetlilerle bir araya gelirken, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin başta olmak üzere diplomatik çevrelerin temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

#3
Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya günü resepsiyonuna katıldı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı programda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler öne çıktı. TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE VURGU Resepsiyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Türkiye ile Rusya'nın bulundukları coğrafyanın istikrarı açısından özel öneme sahip iki ülke olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde önümüzdeki dönemde Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu ivmenin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Foto - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Rusya günü resepsiyonuna katıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ise Türkiye ile ilişkilerin kendileri açısından özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, enerji, ticaret, turizm, kültür ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iletişimin ikili ilişkiler açısından “benzersiz bir rol” üstlendiğini vurgulayan Verşinin, karşılıklı saygı, güven ve pragmatizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi. KIZILORDU KOROSU’NDAN KONSER Yoğun katılımla gerçekleşen programda Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu da sahne aldı. Türk müziğinden eserlere de yer veren koro, seslendirdiği İzmir Marşı ile davetlilerden büyük alkış aldı. Resepsiyon, konser programının ardından sona erdi.

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