Ünlülere yeni dalga operasyon: Peş peşe gözaltı kararı verildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ

1. ⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2. ⁠Tolga ÇAM(Modacı)

3. ⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

4. ⁠Murat SAYGI(Yönetmen)

5. ⁠Enis Ahmet ONAT(

6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

7. Emre TARİ (İş adamı)

8. Hasan VATAN (

9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11. Beren SAAT (Oyuncu)

12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19. Enis ARIKAN (Oyuncu)

20. Rafet Eren YORULMAZER

21. Ali Efe BEZCİ

22. Selin CİĞERCİ

BİRÇOK İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.

Oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Sanal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlendi. Niran Ünsal olarak tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi.

Tuğçe Postoğlu, Cansu Teki, Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın test sonuçları negatif çıkmıştı.