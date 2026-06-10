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Gündem İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
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İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

CHP'de 'mutlak butlan' süreciyle koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı bayrak açan Özgür Özelci 9 milletvekilini kapının önüne koymak için düğmeye bastı. Kurultay sürecindeki kirli para ilişkilerine ve şaibe iddialarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, disipline sevk edilen isimlere adeta meydan okuyarak "Aklanıp gelsinler" restini çekti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündeminde Türkiye'de gündemi ve ‘mutlak butlan' süreci olduğunu anlattı.

Sarı, "Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana milletvekilimiz Burhanettin Bulut." diyerek ihraç talebi istenen isimleri açıkladı.

"AKLANIP GELSİNLER"

İhraç taleplerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, "Partide şaibe iddialarıyla anılan, kurultay sürecinde para ilişkilerine karıştığı öne sürülen herkes aklanıp gelsin. CHP, kirli siyasetten arınacak." ifadelerini kullandı.

 

"YARGI SÜRECİ İŞLİYOR"

Öte yandan Müslim Sarı, ihraç süreçleriyle ilgili şunları söyledi: "Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından, buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor kuşkusuz. Ceza davaları devam ediyor, önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar ve kendilerinin yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün bu arkadaşlarımıza da kapımız açık, kalmaya devam edecekler."

"İTİRAZ YOLLARI AÇIK"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarı, parti iç tüzüğüne göre ihraç talebinin PM tarafından alındığıyla ilgili soru üzerine, "Parti tüzüğümüzde ivedi işler ivedi durumlar diye bir ibaret ve tanımlama var ve bu ivedi durumlar çerçevesinde herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var bunun. Uygulamalar çerçevesinde biz bu kararı almış durumdayız Elbette arkadaşlarımız buna itiraz edebilirler itiraz yolları açık. Hem MYK kararının kendisine hem Yüksek Disiplin Kurulu'na doğru bir giriş söz konusu olduğunda oraya hem de başka hukuki süreçlere başvurabilirler" dedi.

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