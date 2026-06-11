İstanbul'da feci kaza! Araç tırın altına girdi: 1'i bebek 3 ölü
İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde ilerleyen hafif ticari araç, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Araç kullanılamaz hale geldi
Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus K. idaresindeki 06 CVR 047 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç büyük hasar alırken, araç adeta hurdaya döndü.
1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişilere ulaşmak için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Yunus K. ile araçta bulunan biri bebek olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler Adli Tıp'a kaldırıldı
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.