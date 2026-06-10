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Gündem Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
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Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

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Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına döner dönmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır, kendisiyle birlikte 9 ismin üyeliği askıya askıya alınarak ihraç istemiyle kapı önüne konulmasına tepki gösterdi. Başarır “Gözleri dönmüş bunların” dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partiden ihracı istenen isimleri açıkladı.

CHP'DE 9 İSME İHRAÇ 

Sarı, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini söyledi. Söz konusu 9 ismin parti üyeliği de askıya alındı.

GÜLÜYORUM BUNLARA

İhracı istenen isimlerden karar sert tepki gösterirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelir gelmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır da açıklama yaparak parti tüzüğünün ayaklar altına alındığını söyledi. Başarır şöyle konuştu: "Gülüyorum bu disiplinsizlere. Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların. Bizi disipline verme yetkileri yok. Biz, kendisini ve bu kararı alanları millete tedbirli olarak veriyoruz."

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Yorumlar

Zekicu

RABBİM (c.c),fâsıklada işini görür.Fasığı birbirine kırdırır arada Müslümanları muhafaza eder.

Yorum

Zekicu, yalnız değilsin.. Bu şekilde ilham olunan milyonlar var...Allah c.c. bu zındıkları birbirine kırdırıp, müslümanlara nefes aldırıyor...Hamdolsun...Nerden nereye... Önceden ulaşılamayan bu kişiler şimdilerde en aciz en zayıf dönemlerini yaşıyorlar...Allah daha da güçlerini silsin inşaallah...
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