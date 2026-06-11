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#1
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1302 halk, 557 üniversite, 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere, 45 bin 327 kütüphane faaliyet gösteriyor.

#2
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı, 2025'te yüzde 3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782 oldu.

#3
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Söz konusu sayı geçen yıl 2024'e göre, Milli Kütüphane'de yüzde 8,7 artarak 1 milyon 989 bin 18'e, üniversite kütüphanelerinde yüzde 5,2 artarak 22 milyon 899 bin 378'e,

#4
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

halk kütüphanelerinde yüzde 3,8 artarak 26 milyon 41 bin 29'a ulaşırken, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde ise yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851'e düştü.

#5
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,2 artarak 39 milyon 194 bin 669'a yükseldi.

#6
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı, aynı dönemde yüzde 6,4 yükselişle 7 milyon 160 bin 225 olarak kaydedildi.

#7
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Söz konusu dönemde, halk kütüphanelerinin kitap dışı materyal sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artarak 145 bin 62 oldu.

#8
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Türkiye'de üniversite kütüphanelerinin sayısı, 392'si devlet ve 165'i vakıf üniversitesi olmak üzere, 557 olarak hesaplandı.

#9
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,1 artarak 168 milyon 603 bin 933 oldu.

#10
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı, yüzde 8,1 yükselişle 3 milyon 603 bin 937 olarak kayıtlara geçti.

#11
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Türkiye'de, geçen yıl 80 bin 921 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı, geçen yıl 2024'e göre yüzde 8,6 artarak 100 bin 545 oldu.

#12
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

Yayınlar, konularına göre incelendiğinde geçen yıl yayımlanan materyallerin yüzde 22,3'ünün akademik, yüzde 21,1'inin eğitim ve yüzde 19,4'ünün yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü.

#13
Foto - Kütüphane sayısı 45 bine ulaştı Okumayı ve araştırmayı çok sevdik

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