Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1302 halk, 557 üniversite, 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere, 45 bin 327 kütüphane faaliyet gösteriyor.