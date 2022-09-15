Yunan spikerden olay iddia: Türkler bizi vurmak için füzeler geliştiriyor

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin TRG-300 ve BORA/KHAN gibi balistik füzelerle Yunanistan'ı vurmayı amaçladığını iddia etti.

Türkiye'nin füze projeleri hakkında konuşan Theodoratos, "Türkler 900-1200 km menzilli silah sistemleri üretebilecek konumda olduklarını söylediler. Tüm bunların bölgede vurulacak Yunan savunma mevzileri için gerçekleştiğinin farkındasınızdır" şeklinde konuştu.

ASELSAN tarafından geliştirilen "Elektromanyetik Top Sistemi"nden bahseden Yunan spiker şöyle devam etti:

"Türklerin nasıl yarınlar için hazırlandıklarını sizlere göstermek istiyorum. ASELSAN süper bir silah sistemi geliştiriyor. Çok uzak mesafelerdeki hedefleri vurabilecek elektromanyetik bir silah. Bunun bir benzeri sadece Amerikan Donanması tarafından bildiğimiz kadarıyla geliştiriliyor. Bunu yapıyorlar çünkü büyük bir çatışmaya hazırlanıyorlar."

Yunanistan'ın bu konuda derhal harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Theodoratos, ülkesini nimetten sayarak şu gülünç ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki iki yıl içinde bizimde bir şeyler yapmamız gerekiyor ve hatta çoktan başlamalıydık. Sadece endişelenmekle kalmayıp diplomasi ve strateji ile yanıt vermeye hazır olmalıyız. Türkler artık Suriye gibi çeşitli cephelerde istikrar kazandılar. Ve artık modern Türkiye Cumhuriyeti'nin başa çıkması gereken en büyük tehdit olan en önemli engel için savaşmasının (Yunanistan) zamanı geldi."