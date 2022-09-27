Yunan spikerden çok konuşulacak itiraf: Türkler her zaman bizden daha güçlüydü

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türklerin tarih boyunca her zaman Yunanlardan çok daha güçlü olduğunu itiraf etti.

Theodoratos, Türklerin her zaman planlı hareket ettiğini söyleyerek "Neo-Osmanlıların moralimize saldırmak için tarihi nasıl kullandığını bir düşünün. Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Türkler bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacaklarından yüzde 100 emin olur olurlar" dedi.

"Türkler her zaman bizden daha güçlüydü"

Türk Ordusu'nun Yunan Ordusu'ndan çok daha güçlü olduğunu itiraf eden Theodoratos, şu ifadeleri kullandı:

"Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden daha güçlüydüler ama bu hiç önemli değil. Çünkü biz tarihimizde hep bizden daha güçlülere karşı savaştık."

Sözlerinin devamında Yunan halkına gaz vermeye çalışan Theodoratos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi "Yunanistan'a karşı provokasyon" yürütmekle suçladı.