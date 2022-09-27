  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük skandal! Kılıçdaroğlu’ndan DEAŞ üyesine ziyaret!

Adeta sıraya girdiler! Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması! Dakikalarca ayakta alkışlandı

Ulaşım alanında tarihi icat! Hem enerji gerekmiyor hem havada gidiyor

Bizans’ı diriltme planı! Tüm gezi zekalılara bomba çağrı

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu! Yeniden kafa çıkarmaya hazırlanıyor

CHP raporunu şimdi ne yapacak? 'Sırtında kamera değil bomba çantası varmış'

Veli Ağbaba’dan skandal video! CHP, polis katili Dilşah Ercan’ı terörist olarak görmemiş!

Avrupa ülkesinden görülmemiş önlem! Putin bu karara çok sevinecek

Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor
Gündem Yunan spikerden çok konuşulacak itiraf: Türkler her zaman bizden daha güçlüydü
Gündem

Yunan spikerden çok konuşulacak itiraf: Türkler her zaman bizden daha güçlüydü

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler tarih boyunca her zaman Yunanlardan daha güçlü olmuştur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 17:16:00 - 2022-09-27 17:17:41

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türklerin tarih boyunca her zaman Yunanlardan çok daha güçlü olduğunu itiraf etti.

Theodoratos, Türklerin her zaman planlı hareket ettiğini söyleyerek "Neo-Osmanlıların moralimize saldırmak için tarihi nasıl kullandığını bir düşünün. Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Türkler bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacaklarından yüzde 100 emin olur olurlar" dedi.

"Türkler her zaman bizden daha güçlüydü"

Türk Ordusu'nun Yunan Ordusu'ndan çok daha güçlü olduğunu itiraf eden Theodoratos, şu ifadeleri kullandı:

"Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden daha güçlüydüler ama bu hiç önemli değil. Çünkü biz tarihimizde hep bizden daha güçlülere karşı savaştık."

Sözlerinin devamında Yunan halkına gaz vermeye çalışan Theodoratos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi "Yunanistan'a karşı provokasyon" yürütmekle suçladı.

Yunan spiker: Türkler sadece silah almıyor! Bunu da öğreniyorlar
Yunan spiker: Türkler sadece silah almıyor! Bunu da öğreniyorlar

Gündem

Yunan spiker: Türkler sadece silah almıyor! Bunu da öğreniyorlar

Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Türkiye istese Rusları bölgeden silebilir ama bunu yapmıyor
Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Türkiye istese Rusları bölgeden silebilir ama bunu yapmıyor

Gündem

Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Türkiye istese Rusları bölgeden silebilir ama bunu yapmıyor

Yunan spiker: Türkiye'nin toprak kazanacağı döneme girdik
Yunan spiker: Türkiye'nin toprak kazanacağı döneme girdik

Gündem

Yunan spiker: Türkiye'nin toprak kazanacağı döneme girdik

Yunan spikerden olay iddia: Türkler bizi vurmak için füzeler geliştiriyor
Yunan spikerden olay iddia: Türkler bizi vurmak için füzeler geliştiriyor

Gündem

Yunan spikerden olay iddia: Türkler bizi vurmak için füzeler geliştiriyor

Yunan spiker: Türkiye ulusal egemenliğimize meydan okuyor
Yunan spiker: Türkiye ulusal egemenliğimize meydan okuyor

Gündem

Yunan spiker: Türkiye ulusal egemenliğimize meydan okuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23