Yunan spiker: Türkiye'nin toprak kazanacağı döneme girdik

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin denizde ve karada toprak kazanacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Yunanistan'ın Türkiye ile tek başına yüzleşmek zorunda kalacağını ileri süren Theodoratos, "İttifaklar kuruyoruz ama bu ittifaklar ihtiyacımız olursa bize jet ve asker verecek türden değil. Bu yanılsamaya kapılmamalıyız. Yalnız savaşacağız" dedi.

Türkiye'yi "Akdeniz'in Çin'i" olarak tanımlayan Theodoratos, "Erdoğan Türkiye'nin ya toprak kaybedeceğini ya da kazanacağını açıklamıştı. Bunu söylüyorum çünkü sadece kara toprağı yok. Mavi Vatan denen topraklar da (deniz) var" şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında Sultan II. Abdülhamid hakkında küstah ifadeler kullanan Yunan spiker şöyle devam etti:

"Tarihi ve önemli gelişmelerin önündeyiz. Sadece coğrafi değişikliklerin önünde değiliz Aynı zamanda tarihi kararların önündeyiz. Burada 'ateş et' demeye hazır olmamız gerekecek. Düşmanı beklemediği kadar sert vurmaya hazır olmalıyız. Çıkarlarımızı savunmaya hazır olmalıyız."