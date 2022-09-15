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Gündem Yunan spiker: Türkiye ulusal egemenliğimize meydan okuyor
Gündem

Yunan spiker: Türkiye ulusal egemenliğimize meydan okuyor

Türkiye'yi provokasyon peşinde koşmakla suçlayan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye, sadece ulusal çıkarlarımıza değil, ulusal egemenliğimize de meydan okuyor" diyerek hezeyan dolu ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 21:59:00 - 2022-09-15 22:00:25

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin Yunanistan'ın sadece ulusal çıkarlarına değil, ulusal egemenliğine de meydan okuduğunu iddia etti.

Yunanistan'a ait "S-300 Hava Savunma Sistemi"nin Türk F-16 savaş uçaklarına radar kilidi atmadığını ileri sürerek alenen yalan söyleyen Theodoratos, şunları kaydetti:

"Hanya'da (Girit) bulunan F-16 savaş uçaklarımızın radarları Türk uçaklarını haklı olarak kilitlediler. Türkler uçuş bilgisi vermeyerek, düşmanca hareket etti. Türkiye, sadece ulusal çıkarlarımıza değil, ulusal egemenliğimize de meydan okuyor."

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale tipi savaş uçaklarının bugüne kadar Yunan Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu en iyi ve en modern savaş uçakları olduğunu söyleyen Theodoratos, "Teslimatlar devam edecek ve yıl sonuna kadar bu uçakların sayısı iki katına çıkmış olacak. 2023'ün başında 24 yeni savaş uçağı sayısını aşmış olacağız" dedi.

Haddini aşarak Türkiye'yi "provokasyon" yapmakla suçlayan Theodoratos, Yunanistan'ın tehdit altında olduğu hezeyanında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"2016'dan bu yana Türkiye'nin en büyük provokasyonlarının sonucu olarak 2020'de ünlü tacizleri yaşadığımızda bu uçaklar (Rafale) elimizde yoktu. Ülkemiz yapılan açıklamalarla ve ardından yasadışı göçmen ordularıyla tehdit ediliyor."

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