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Gündem Yunan spiker: SİHA'lar Yunanistan'a büyük bir felaket yaşatabilir
Gündem

Yunan spiker: SİHA'lar Yunanistan'a büyük bir felaket yaşatabilir

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "SİHA tehdidi gelecekte Yunanistan'a büyük bir felaket yaşatabilir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 19:13:00 - 2022-10-19 19:13:21

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, SİHA tehdidinin gelecekte Yunanistan'a büyük bir felaket yaşatabileceğini söyledi.

Yunanistan'ın drone tehditlerine karşı savunmasız ve saldırıya açık olduğunu söyleyen Theodoratos, "Gelecekte felaket etkisi yüksek beklenmedik sonuçlar alabiliriz. Artık yaptığımız her bir plana İHA ve SİHA tehdidini de dahil etmek zorundayız" dedi.

"Biz burada Yunanistan'da Atina'da saçma sapan şeylerden bahsediyoruz. Devekuşu gibi davranamayacağımızı artık anlamalıyız. Şunu bilmeliyiz önümüzdeki yıllarda bize birçok sürpriz gelecek ve bunlar tatsız olacak" diyen Yunan spiker, Yemen'de kullanılan kamikaze droneları örnek göstererek şunları söyledi:

"Yunanistan'da biz bu konuda birşey yapmaya karar verdik mi? Yalınayak Yemenlilerin teknolojisine bile sahip değiliz. İranlıların teknolojisine sahip değiliz ama yurt dışından çok pahalıya alabiliyoruz."

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Yorumlar

Hasel

Çok büyük felaketi çoktan hakettiniz.Egenin ortasına kadar olan adalar Anadolunun devamıdır.
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