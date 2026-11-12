Yunan savaş gemisi Türk denizaltılarıyla aynı tatbikatta

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait HS Aegean isimli savaş gemisi ile İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait ESPS Blas de Lezo ve ESPS Patiño isimli iki savaş gemisi tatbikatta yer alacak.

Tatbikatın ayrıntıları, Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gazetecilere verilen brifingde aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz'deki en büyük denizaltısavar savaşı tatbikatı olarak nitelenen faaliyet, 11 ülkenin katılımıyla sürüyor. Brifingde konuşan Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen uluslararası denizaltı savunma harbi tatbikatının bu yıl 10'uncusu yapılıyor. "Türk denizaltı filosu 13 aktif denizaltıyla NATO'nun önde gelen filoları arasında yer alıyor" diyen Tuğamiral İşçi, 1886 yılından bu yana geçen 140 yıl boyunca denizaltı filosunun donanmanın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

8 denizaltı ve 11 harp gemisi görev alacak

İcra safhasında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 denizaltı, 11 harp gemisi, 5 helikopter, 3 deniz karakol uçağı, 2 insansız hava aracı ve 1 insansız sualtı aracı görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu da tatbikata iştirak edecek.

Yabancı unsurlar arasında, milli kontrolünde katılacak ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Bulkeley savaş gemisi ile Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir deniz karakol uçağı bulunuyor. 8 farklı ülkeden 15 yabancı gözlemci de tatbikata katılacak.

Tuğamiral İşçi, katılımcı unsurlar dikkate alındığında tatbikatın önemli bir uluslararası organizasyon olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personelin katılımıyla dost ve müttefik ülke deniz kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz."

İşçi, tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlaması, Donanma Komutanlığı'nın kontrolü ve Denizaltı Filosu Komutanlığı'nın icrasıyla gerçekleştireceklerini kaydetti. Katılımcı birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi, beceri ve harekata hazırlık seviyelerini geliştirmeyi, gerçek harekat şartlarına uygun bir ortamda müşterek harekat icra etme kabiliyetlerini artırmayı ve bu kapsamda uygulanan taktik ve usulleri denemeyi hedeflediklerini söyledi. Karargah ve harekat merkezlerinin harekatı planlama, sevk ve idare etme kabiliyetleri de tatbikatla eş zamanlı olarak değerlendirilecek.

Katılımcılar TCG 18 Mart'ı yerinde görebilecek

Tatbikat dört safhada gerçekleştirilecek: çalışma grupları ve seyir öncesi konferansı, temel seviye eğitimler, ileri seviye eğitimler ve tatbikat sonu değerlendirme toplantısı. İşçi, ilk safhada kuvvetlerin Aksaz ve Dalaman'da toplandığını belirtti.

Katılımcılar, milli imkanlarla Preveze yarı ömür modernizasyonuna tabi tutulan TCG 18 Mart denizaltısını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görebilecek; ASELSAN tarafından geliştirilen insansız sualtı aracını inceleme fırsatı da bulacak. Programda insansız sistemler ana temalı akademik panel faaliyetleri de yer alıyor.

Denizaltı, su üstü ve hava unsurlarının katılımıyla yapılacak eğitimlerde dost ve müttefik ülke unsurlarıyla müşterek harekat ortamında çalışılacak. İşçi, bu eğitimlerle birliklerin harekata hazırlık seviyelerini yükseltmeyi, farklı platformlar arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi ve bu konudaki kabiliyetleri artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Son safha 19 Kasım'da Aksaz'da

Tatbikatın son safhasında, 19 Kasım'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapılacak. İşçi, bu toplantıda tatbikat süresince elde edilen sonuçların kapsamlı şekilde değerlendirileceğini; sonuçların gelecekteki eğitim ve harekat faaliyetlerine yansıtılmasının, denizaltı savunma harbi alanındaki mevcut kabiliyetlerin geliştirilmesinin ve dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki askeri iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Basın brifinginin ardından ASELSAN'ın 'DERİNGÖZ' ve 'KILIÇ' su altı aracının tanıtımı yapıldı. Brifing salonunda savunma sanayii firmalarının ürünlerini tanıttığı stantlar da gezildi.