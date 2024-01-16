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Dünya Yunan Sahil Güvenlik, kaçak göçmenleri ölüme terk etti!
Dünya

Yunan Sahil Güvenlik, kaçak göçmenleri ölüme terk etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 16:53:00 -

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri, umuda yolculukta Yunanistan unsurları Türk karasularına geri iterek, adeta ölüme terk ediyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruluyor. Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenlerin lastik botlarındaki motorları söküp, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk ediyor.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 11 Ocak tarihinde Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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