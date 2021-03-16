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Gündem Yunan rahipten Ayasofya hazımsızlığı! Bir türlü kabullenemedi
Gündem

Yunan rahipten Ayasofya hazımsızlığı! Bir türlü kabullenemedi

Yunan Rahip Barnabas, Ayasofya'nın yeniden camii olarak ibadete açılmasını bir türlü kabullenemeyerek hazımsızlık kokan sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:17:00 -

 yeniakit.com.tr 

Fransız medyasına konuşan Yunan Rahip Barnabas, Fatih'in emaneti olan Ayasofya'nın yeniden aslına rücu ederek cami olarak ibadete açılmasını hazmedemedi.

Ayasofya'nın Hristiyanlara ait olduğunu ileri süren Barnabas "Bu sanki yabancı birisi evinize girmiş gibi hissettiriyor" diyerek hazımsızlığını ortaya koydu.

Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca Akdeniz'e hakim olmak istemediğini, diğer ülkelere de yayılmaya çalıştığını ileri süren Yunan rahip, "Bu Erdoğan'ın politikası. Egosu yüzünden yeni bir padişah olmak istiyor. Kendi izini bırakmak istiyor ve adının hatırlanmasını istiyor" diye konuştu.

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