Yunan rahipten Ayasofya hazımsızlığı! Bir türlü kabullenemedi

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Fransız medyasına konuşan Yunan Rahip Barnabas, Fatih'in emaneti olan Ayasofya'nın yeniden aslına rücu ederek cami olarak ibadete açılmasını hazmedemedi.

Ayasofya'nın Hristiyanlara ait olduğunu ileri süren Barnabas "Bu sanki yabancı birisi evinize girmiş gibi hissettiriyor" diyerek hazımsızlığını ortaya koydu.

Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca Akdeniz'e hakim olmak istemediğini, diğer ülkelere de yayılmaya çalıştığını ileri süren Yunan rahip, "Bu Erdoğan'ın politikası. Egosu yüzünden yeni bir padişah olmak istiyor. Kendi izini bırakmak istiyor ve adının hatırlanmasını istiyor" diye konuştu.