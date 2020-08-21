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Dünya Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:05:00 -

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz konularında büyük gerilim yaşanırken Yunanistan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Katıldığı bir radyo programında konuşan Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, şaşırtıcı bir çıkış yaptı.

"Ege Yunan Gölü değil"

Profesör İraklidis, Yunanistan'da herkesin hem Ege hem de Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu sandığını ancak gerçeğin farklı olduğunu belirterek çarpıcı sözler sarf etti. 'Ege'de gerçek tamamen farklı' diyen İraklidis, "Biz Ege'nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege'de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit." dedi. İkili sorunlardan Yunan tarafını sorumlu tutan İraklidis, "Türkiye Akdeniz'de Mısır'dan da büyük bir kıyı şeridine sahip. Buna rağmen Türklerin hak arayışına 'hayır' diyoruz." ifadesini kullandı. Türk tezinin daha akılcı ve bilimsel olduğunu vurgulayan profesör Atina yönetiminin savunduğu 12 millik karasuyu, 10 millik fır hattı ve tek taraflı belirlenen kıta sahanlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

"Türkiye AB'ye üye olsaydı bu sorunlar olmayacaktı"

Ayrıca Profesör İraklidis, "Türkiye Turgut Özal dönemindeAvrupa Birliği'ne üye olsaydı bugün bu sorunlar olmayacaktı" dedi.

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Yorumlar

Eyup

Ama chp öyle demiyor sayın profesör. Akdeniz'de işimiz ne diyor? Oturup Akdeniz sahillerinde mehtapı seyretmelimişiz. Chp şimdi seni aforoz eder.
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reinhard ellereit

sus pasa ....alismisin emir almaya sahsiyetli olacaksin.....HAKKINDAN TAVIZ YARIN NAMUSTAN TAVIZ GEREKTIRIR:::
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