Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz konularında büyük gerilim yaşanırken Yunanistan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Katıldığı bir radyo programında konuşan Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, şaşırtıcı bir çıkış yaptı.

"Ege Yunan Gölü değil"

Profesör İraklidis, Yunanistan'da herkesin hem Ege hem de Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu sandığını ancak gerçeğin farklı olduğunu belirterek çarpıcı sözler sarf etti. 'Ege'de gerçek tamamen farklı' diyen İraklidis, "Biz Ege'nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege'de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit." dedi. İkili sorunlardan Yunan tarafını sorumlu tutan İraklidis, "Türkiye Akdeniz'de Mısır'dan da büyük bir kıyı şeridine sahip. Buna rağmen Türklerin hak arayışına 'hayır' diyoruz." ifadesini kullandı. Türk tezinin daha akılcı ve bilimsel olduğunu vurgulayan profesör Atina yönetiminin savunduğu 12 millik karasuyu, 10 millik fır hattı ve tek taraflı belirlenen kıta sahanlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

"Türkiye AB'ye üye olsaydı bu sorunlar olmayacaktı"

Ayrıca Profesör İraklidis, "Türkiye Turgut Özal dönemindeAvrupa Birliği'ne üye olsaydı bugün bu sorunlar olmayacaktı" dedi.