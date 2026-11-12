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Gündem Yunan Prof. Mazis’ten itiraf: Türkiye’ye yeni talepler için kendi elimizle silah verdik
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Yunan Prof. Mazis’ten itiraf: Türkiye’ye yeni talepler için kendi elimizle silah verdik

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Yunan Prof. Mazis’ten itiraf: Türkiye’ye yeni talepler için kendi elimizle silah verdik

Doğu Akdeniz’deki Yunanistan-Kıbrıs denizaltı elektrik kablosu (GSI) Projesi kapsamında Fransa’nın Türkiye’den resmi izin istemesi ve Ankara’nın şartlı onay vermesinin kesinleşmesi Atina’da şok etkisi oluşturdu. Yunan Prof. Ioannis Mazis, Paris’in Türkiye ile masaya oturmasının Mavi Vatan’ı tescillediğini vurgulayarak, Atina yönetimine "Türkiye’ye yeni talepler için kendi elimizle silah verdik" sözleriyle sert tepki gösterdi.

TAHSİN HAN

Doğu Akdeniz’de yürütülen Yunanistan-Kıbrıs denizaltı elektrik kablosu (GSI) projesi kapsamında, Fransa’nın Türkiye’den resmi olarak izin istemesi ve Ankara’nın uluslararası hukuka uyulması şartıyla onay vermesinin kesinleşmesi, Atina siyaset koridorlarında benzeri görülmemiş bir diplomatik depreme yol açtı. Yunanistan'ın korsan deniz haritalarını ve tek taraflı egemenlik iddialarını yerle bir eden bu tarihi gelişme üzerine Naftemporiki TV’ye konuk olan tanınmış jeopolitik profesörü Ioannis Mazis, Atina yönetiminin süreci idare ediş biçimini sert bir dille eleştirerek "Türkiye'ye yeni talepler ve stratejik iddialar için kendi ellerimizle güçlü bir silah verdik" itirafında bulundu.

FRANSA’NIN İZİN ALMASI BASİT BİR ŞEY DEĞİL

Yunan Geopolitico sitesinin okuyucularına aktardığına göre Profesör Mazis, Paris yönetiminin Türkiye’ye yaptığı diplomatik başvurunun ve Ankara’nın getirdiği şartlı müsaadenin ağır hukuki sonuçlarına dikkat çekti. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine atıfta bulunan Mazis, bir devletin başka bir devleti kablo döşenmesi veya araştırma faaliyetleri konusunda bilgilendirmesinin ve onay aramasının asla basit veya biçimsel bir süreç olmadığını vurguladı. Fransa’nın Türkiye ile temasa geçerek Ankara’nın yetki alanını zımnen ve fiilen tanımasının, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tüm sözde hak iddialarını hukuken sarstığını açıkça belirtti.

ANKARA BUNU KULLANACAKTIR

Mazis, Ankara'nın bu diplomatik hamleyi gelecekte kendi kıta sahanlığı haklarını, Mavi Vatan tezlerini ve Türkiye-Libya mutabakat zaptına ilişkin hukuki pozisyonunu tescillemek için kesin bir delil olarak kullanacağı konusunda uyardı. Yunanistan’ın kendi egemenlik alanı içinde olduğunu iddia ettiği sularda, Paris’in gidip Ankara ile masaya oturmasının ve izin almasının kabul edilemez bir hezimet olduğunu dile getirdi.

 

HÜKÜMET MECLİSİ ACİLEN BİLGİLENDİRMELİ

Programın sonunda Yunan hükümetine sert bir şeffaflık çağrısı yapan Mazis, Fransa'nın Türkiye'yi hangi yetkiyle ve hangi ifadelerle bilgilendirdiğini içeren resmi belgenin derhal kamuoyuna açıklanmasını ve Yunan Parlamentosu’nun acilen bilgilendirilmesini talep etti. Kapalı kapılar ardında yürütülen gizli diplomasinin Atina'yı tamamen köşeye sıkıştırdığını belirten Mazis, hükümetin ulusal çıkarları korumakta aciz kaldığını kaydetti.

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